Camión que transportaba alimentos vuelca en Samaipata tras esquivar una flota

Alrededor de las 14:30 de hoy, un trágico accidente de tránsito se registró en el tramo carretero entre Cuevas y Bermejo, en la ruta que conecta a Los Valles Cruceños.

El chofer de un camión procedente de Samaipata realizó una brusca maniobra para evitar impactar de frente contra una flota que habría invadido su carril.

Como consecuencia del brusco viraje, el motorizado volcó sobre el asfalto y dejó una importante cantidad de frutas y verduras esparcidas en la vía, las cuales estaban destinadas al abastecimiento de los mercados de Santa Cruz.

A pesar de los severos daños materiales acumulados en el transporte, los ocupantes que resultaron heridos afortunadamente no presentan lesiones de gravedad.