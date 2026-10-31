Accidente de tránsito deja a un chofer atriccionado en un micro

Un grave accidente de tránsito registrado hace pocos minutos sobre la Avenida Internacional, en la zona norte de Santa Cruz, movilizó a personal de emergencia tras una colisión por alcance entre un micro de la línea 28 y un camión.

El conductor del transporte público impactó fuertemente contra la parte posterior del vehículo de carga pesada, resultando como el único y más afectado por el siniestro.

A raíz de la fuerza del choque, el chofer del micro quedó atriccionado dentro de la cabina destruida durante varias horas.

Equipos de paramédicos y vecinos del sector unieron esfuerzos coordinados para lograr liberarlo de los fierros retorcidos.