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Accidente de tránsito deja a un chofer atriccionado en un micro

Un micro chocó por alcance contra la parte posterior de un camión en la transitada avenida cruceña.

Ximena Rodriguez

30/10/2026 20:41

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Un grave accidente de tránsito registrado hace pocos minutos sobre la Avenida Internacional, en la zona norte de Santa Cruz, movilizó a personal de emergencia tras una colisión por alcance entre un micro de la línea 28 y un camión.

El conductor del transporte público impactó fuertemente contra la parte posterior del vehículo de carga pesada, resultando como el único y más afectado por el siniestro.

A raíz de la fuerza del choque, el chofer del micro quedó atriccionado dentro de la cabina destruida durante varias horas.

Equipos de paramédicos y vecinos del sector unieron esfuerzos coordinados para lograr liberarlo de los fierros retorcidos.


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