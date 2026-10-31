Diputados reinstala sesión preparatoria tras casi tres horas de demora para elegir nueva directiva

Tras casi tres horas de demora, la Cámara de Diputados reinstaló la noche de este viernes su sesión preparatoria para avanzar en la elección de la nueva directiva correspondiente a la legislatura 2026-2027.

La sesión había sido convocada inicialmente para las 17:30, después de que el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, diera por concluidos los trabajos de la legislatura 2025-2026. La convocatoria oficial establecía que inmediatamente después debía comenzar el proceso para renovar la directiva.

Bancadas sostuvieron reuniones internas

Durante las horas previas a la reinstalación, las diferentes fuerzas políticas sostuvieron reuniones para definir posiciones y respaldos antes de ingresar a la votación.

De acuerdo con el reporte desde la Asamblea Legislativa, existían todavía diferencias internas relacionadas con la conformación de las planchas y los apoyos a las distintas candidaturas.

Una vez retomada la sesión, Castro inició el procedimiento con el control de asistencia de los legisladores presentes.

Castro busca continuar al frente de Diputados

Entre los nombres que se manejan para presidir nuevamente la Cámara Baja figura el propio Roberto Castro, quien manifestó su intención de continuar en el cargo.

La posibilidad de su reelección había sido mencionada durante las últimas semanas, mientras distintas corrientes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) también impulsaron otras postulaciones para la presidencia de Diputados