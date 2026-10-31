Dictan detención domiciliaria para el fiscal Julio Canaza y Fiscalía anuncia apelación

Luego de varias horas de audiencia, una juez determinó otorgar detención domiciliaria al fiscal Julio César Canaza Sóliz y a otro de los imputados en el caso, pese a que el Ministerio Público solicitó su detención preventiva al considerar que existen elementos suficientes y riesgos procesales que deben ser tomados en cuenta durante la investigación.

La decisión judicial fue cuestionada por la Fiscalía, que anunció la presentación de una apelación para que una sala penal revise las medidas dispuestas. Entre los argumentos expuestos por el Ministerio Público está el presunto riesgo que enfrentaría una de las principales testigos de la causa.

“Como Ministerio Público hemos expuesto razones suficientes con indicios lógicos para, primero, demostrar la concurrencia del hecho oponible en presunción de lo que corresponde a la etapa preparatoria, pero también hemos demostrado la concurrencia de riesgos procesales”, señaló Ronald Vargas, fiscal asignado al caso.

El representante del Ministerio Público explicó que la juez aceptó la existencia del hecho investigado, pero no dio curso a la detención preventiva solicitada para los dos imputados.

“En aquel orden de cosas, la juez de la causa ha aceptado la concurrencia del hecho, pero con relación a los dos imputados no ha aceptado la detención preventiva, pese a que le hemos referido que una de las testigos principales de esta causa estaría en riesgo”, agregó.

En ese sentido, Vargas indicó que la autoridad judicial dispuso detención domiciliaria permanente para ambos imputados, además de la presentación quincenal ante el Ministerio Público y el arraigo en territorio nacional.

“Ha otorgado detención domiciliaria permanente a ambos imputados, así como presentación quincenal ante el Ministerio Público y arraigo en territorio nacional”, manifestó.

El fiscal también confirmó que la decisión fue apelada y que ahora corresponderá a una sala penal de turno revisar los argumentos de ambas partes.

“Esta decisión, lógicamente, la hemos apelado y una sala penal de turno de esa capital resolverá lo que sea en derecho, donde nos vamos a volver a ratificar sobre la medida de extrema ratio, pues es necesaria para investigar. Ha ejercido el doctor Canaza su derecho material a la defensa, ese efecto tendrá que ser referido por su defensa o por él mismo”, concluyó.