Así estará el clima en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y otras ciudades este sábado

Del frío bajo cero en el occidente al calor de 34°C en el oriente. Así estará el clima en Bolivia este sábado 31 de octubre, cuando las temperaturas mostrarán marcadas diferencias entre las principales ciudades del país.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), El Alto registrará una mínima de -1°C y Oruro llegará a -2°C, mientras que Trinidad alcanzará los 34°C y Cobija llegará a los 33°C.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé el predominio del sol durante gran parte de la jornada, aunque varias ciudades tendrán un aumento de la nubosidad durante la noche. Estos son los detalles del pronóstico para cada región.

Occidente: temperaturas bajo cero al amanecer

En La Paz, el termómetro marcará una mínima de 5°C y una máxima de 23°C. Se espera una jornada mayormente soleada, aunque las nubes ganarán presencia durante la noche.

En El Alto, el frío será más intenso. La temperatura mínima llegará a -1°C y la máxima alcanzará los 18°C. Durante la tarde se espera cielo soleado, con un incremento de la nubosidad al finalizar el día.

Oruro también tendrá un amanecer frío, con una mínima de -2°C y una máxima de 23°C. Durante la mañana y la tarde predominará el sol, pero el cielo estará más nublado por la noche.

En Potosí, las temperaturas oscilarán entre 1°C y 20°C. Se prevé una jornada soleada, con mayor presencia de nubes durante las horas nocturnas.

Valles: temperaturas de hasta 29°C

En Cochabamba, la temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a 28°C. El sol predominará durante buena parte del sábado, aunque se espera un aumento de la nubosidad hacia el final de la jornada.

Sucre tendrá registros de entre 12°C y 24°C, con condiciones relativamente estables y cielos parcialmente nublados durante la noche.

En Tarija, el termómetro marcará entre 13°C y 29°C. La jornada estará acompañada por el sol, principalmente durante el día, mientras que las nubes aumentarán durante la noche.

Oriente: el calor llegará hasta los 34°C

Las temperaturas más elevadas se concentrarán en el oriente boliviano. Trinidad alcanzará una máxima de 34°C, con una mínima de 22°C. Se espera una jornada soleada durante buena parte del día y un incremento de la nubosidad por la noche.

En Santa Cruz de la Sierra, las temperaturas estarán entre 20°C y 32°C. El día comenzará con cielos soleados y estas condiciones se mantendrán durante buena parte de la tarde. Para la noche se pronostica un cielo nublado.

Cobija, por su parte, tendrá una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 33°C. Se prevé un cielo despejado durante la mañana y la tarde, condiciones que se mantendrán también durante la noche.

De esta manera, el pronóstico para este sábado estará marcado por las diferencias entre regiones: mientras el occidente tendrá las temperaturas más bajas durante las primeras horas, el oriente concentrará los registros más elevados, con máximas de hasta 34°C.