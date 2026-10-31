La Nueva Ramada alista su feria de Todos Santos con masitas y tantawawas

El Mercado Nuevo La Ramada, ubicado entre el quinto y sexto anillo de Santa Cruz de la Sierra, ya tiene todo listo para recibir a la población con la tradicional feria de Todos Santos.

Los comerciantes ultiman los detalles de la venta de tantawawas, masitas dulces, escaleras, caballitos y otros elementos que forman parte de esta celebración dedicada a recordar a los seres queridos que fallecieron.

Los vendedores invitaron a las familias cruceñas a visitar el espacio habilitado especialmente para esta temporada, donde ofrecen una variedad de masitas elaboradas para representar a niños, niñas, hombres y mujeres que partieron al más allá.

La tradición consiste en preparar una mesa con alimentos y figuras que, según la creencia, permiten recibir simbólicamente a las almas de los difuntos.

Entre los elementos tradicionales destacan las escaleras, que sirven para que el alma pueda descender, y los caballitos, en los que simbólicamente llegan los difuntos.

También se encuentran las cruces y figuras humanas que representan a la persona fallecida, además de pequeñas masitas conocidas como ofrenditas.

La feria también ofrece otros productos característicos de esta celebración, como panales, coronitas, banderitas, flores, dulces, rosquetes y chicha. A esto se suma la venta de coronas de diferentes tamaños, cadenas y velas, elementos que las familias suelen adquirir para preparar sus mesas de Todos Santos.

Los comerciantes esperan recibir a las familias durante esta semana de celebración y las invitaron a acercarse al Mercado Nuevo La Ramada para adquirir los productos tradicionales y mantener viva una costumbre que reúne la fe, la memoria y el recuerdo de los seres queridos.