Imágenes revelan movimientos de sujetos vinculados a robos en domicilios

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad muestran a cuatro sujetos que presuntamente estarían vinculados a un hecho delincuencial registrado en el barrio Virgen del Rosario.

En las grabaciones se observa a estas personas desplazándose con palos por las calles de la zona, incluso mientras algunos niños jugaban en el lugar.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los cuatro individuos habrían llegado días antes hasta un negocio del sector, donde presuntamente colocaron el distintivo 69 en una vagoneta que utilizaban para cometer los hechos delincuenciales.

Los sujetos son considerados sospechosos de estar relacionados con el robo a una vivienda del barrio Virgen del Rosario, donde los delincuentes sustrajeron joyas y otros artículos de valor.

El caso ya se encuentra en investigación. Efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.

Las imágenes de seguridad se convierten en un elemento importante para reconstruir los movimientos de los sospechosos antes del robo.