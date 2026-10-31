El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que adelantará al jueves 5 de noviembre de 2026 la devolución de $us 333 millones a familias que mantienen depósitos de entre $us 10.001 y $us 50.000 en el sistema financiero nacional.

La medida fue comunicada el viernes 30 de octubre, en el marco de la Resolución de Directorio N.º 157/2026, y permitirá que los beneficiarios accedan a sus recursos hasta 130 días antes de las fechas inicialmente programadas.

Según el comunicado del BCB, la devolución anticipada beneficiará a los hogares con depósitos en dólares comprendidos entre $us 10.001 y $us 50.000.

Originalmente, estos recursos debían ser restituidos de manera escalonada entre el 16 de noviembre de 2026 y el 16 de marzo de 2027.

Sin embargo, la nueva disposición adelanta el inicio del proceso al jueves 5 de noviembre.

El Banco Central explicó que la devolución será posible gracias al trabajo coordinado con las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), que movilizarán más de $us 300 millones.

¿Cómo funcionará el mecanismo de devolución?

El proceso se desarrollará mediante las entidades financieras que administran los depósitos de los ahorristas.

El BCB adelantará la restitución de recursos que forman parte del mecanismo de encaje y fondos vinculados al sistema financiero, para que las entidades puedan atender la devolución correspondiente a sus clientes.

Esto significa que los ahorristas deberán informarse en el banco o entidad donde mantienen sus depósitos para conocer los procedimientos y condiciones de acceso a sus dólares.

Otra de las principales disposiciones comenzará a aplicarse el lunes 9 de noviembre de 2026.

A partir de esa fecha, el encaje legal correspondiente a los nuevos depósitos en moneda extranjera será administrado directamente y en su totalidad por las propias entidades de intermediación financiera.

El encaje legal es una parte de los recursos que las entidades deben mantener como reserva para cumplir las disposiciones monetarias y financieras.

Con el nuevo mecanismo, esos fondos permanecerán bajo administración de las entidades financieras, facilitando su disponibilidad para atender los retiros de los depositantes.

Según el BCB, esta decisión busca crear condiciones para que hogares, empresas y ahorristas institucionales puedan volver a ahorrar en dólares dentro del sistema financiero.

El ente emisor recordó que desde febrero de 2023 los ahorristas enfrentaron dificultades para acceder a sus depósitos en moneda extranjera.

Frente a ese antecedente, la institución señaló que busca evitar que se repitan las restricciones que afectaron a numerosas familias y empresas.

El Banco Central aclaró que el resto de las devoluciones continuará según el cronograma establecido en mayo de 2026.