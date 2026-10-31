Juan Carlos Tarquino, único sobreviviente de Karumanta, llegó a Cochabamba

Entre el dolor por las irreparables pérdidas humanas y la esperanza de su recuperación, Juan Carlos Tarquino, el único integrante que sobrevivió al trágico accidente del grupo folclórico Karumanta, fue trasladado a la ciudad de Cochabamba para recibir atención médica especializada.

El fatal accidente, que enlutó al género del salay y al folclore boliviano el pasado 13 de octubre en la carretera Oruro-Cochabamba, cobró la vida de cinco músicos. Hoy, la llegada de Juan Carlos a territorio cochabambino representa un atisbo de alivio para su familia, aunque su estado de salud continúa siendo de pronóstico reservado.

"Mi hermano Juan Carlos ya está en Cochabamba, gracias a Dios ya lo tenemos acá, eso nos da un poco de paz también a nosotros, ante tanto dolor; su estado es reservado", expresó con emoción contenida su hermano, Ariel Tarquino.

A pesar de la gravedad de su condición, la familia se mantiene firme y aferrada a la fe, confiando en la labor del personal médico del centro privado donde fue internado de emergencia tras su arribo.

"Estamos confiando en el equipo médico de esta clínica, sabemos que ellos están ahorita con la mano de Dios para poder curar a mi hermano. Se ha hecho todo lo posible para traerlo acá. Ya lo tenemos cerca, eso nos hace contar los días para verlo salir de acá del hospital hacia su casa", añadió Ariel, destacando el profesionalismo de los galenos y reafirmando que la esperanza es lo último que se pierde.

Los seres queridos de Juan Carlos permanecen unidos en este difícil momento, enfocados íntegramente en su evolución médica y su pronta rehabilitación.

Ante los elevados costos que demanda la internación y los tratamientos especializados en una clínica particular, la familia habilitó una vía de contacto para recibir cualquier tipo de apoyo solidario por parte de la ciudadanía, seguidores del grupo e instituciones culturales. El contacto para ayuda y cooperación es el teléfono 711-87021.