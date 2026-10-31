Calles cubiertas de humo: Transportistas se enfrentan por paradas en Ivirgarzama

Una disputa por el control de rutas y paradas del transporte público desencadenó fuertes enfrentamientos entre presuntos integrantes de Trans Carrasco Tropical y la cooperativa 12 de Agosto en Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba.

Los incidentes comenzaron aproximadamente a las 22:00 del viernes 30 de octubre, cuando grupos de transportistas se enfrentaron con piedras, palos, petardos y otros artefactos pirotécnicos, provocando temor entre los habitantes de la zona.

Videos difundidos por pobladores en redes sociales muestran calles cubiertas de humo, detonaciones y decenas de personas movilizadas en medio del conflicto.

La situación generó preocupación entre los pobladores y obligó a algunos establecimientos comerciales cercanos a cerrar sus puertas para evitar verse afectados por los disturbios.

El conflicto estaría relacionado con desacuerdos entre Trans Carrasco Tropical y la cooperativa 12 de Agosto por el funcionamiento de rutas y paradas en Ivirgarzama.

Según denuncias difundidas desde la zona, los afiliados de la cooperativa 12 de Agosto sostienen que existe una disposición municipal que respalda el funcionamiento de su parada.

Sin embargo, también denuncian que Trans Carrasco Tropical se opondría a que otra organización opere en el sector, situación que consideran una limitación a su derecho al trabajo.

En medio de los enfrentamientos, también surgieron reportes sobre el incendio en la sede de Trans Carrasco Tropical y daños materiales en vehículos.

Los ciudadanos esperan que las organizaciones de transporte y las autoridades encuentren una solución mediante el diálogo para evitar nuevos enfrentamientos.