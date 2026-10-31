Un intenso movimiento de pasajeros y una inusual aglomeración se registra la noche de este viernes en la Terminal de Buses de Cochabamba, al inicio del periodo de feriado largo por la festividad de Todos Santos.

Desde primeras horas de la noche, las instalaciones del recinto terrestre lucen abarrotadas de familias completas que, maletas en mano, buscan pasajes para trasladarse a diversos departamentos del país. El flujo de viajeros abarca tanto a ciudadanos que aprovechan los días libres para hacer turismo o visitar a familiares en otras regiones, como a personas que retornan a sus ciudades de origen para cumplir con las tradiciones de la fecha.

Las empresas de transporte interdepartamental reportan una alta demanda hacia los diferentes destinos nacionales, reflejando una dinámica comercial y turística que supera con creces el movimiento habitual de un fin de semana regular.

Ante la masiva movilización de usuarios, personal de la Unidad Operativa de Tránsito ha desplegado operativos de control estrictos en las salidas e inmediaciones de la terminal.

Los efectivos policiales verifican las condiciones técnicas de los buses, la documentación de los choferes y realizan recomendaciones de conducción defensiva para prevenir accidentes en las carreteras durante estos días de alto tráfico vehicular a nivel nacional.