“Han podido hacer dos vidas”: motociclista muere tras atropellar a una mujer en el Canal Cotoca

Un trágico accidente de tránsito se registró en inmediaciones del cuarto anillo y el Canal Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un motociclista perdió la vida después de impactar contra una mujer que se encontraba en la acera. La víctima quedó con lesiones en las piernas y la cabeza, mientras su esposo permanece a la espera de información y de los familiares del fallecido.

De acuerdo con el relato de testigos, el motociclista presuntamente circulaba a gran velocidad y en estado de ebriedad. En circunstancias que todavía deberán ser esclarecidas, habría perdido el control de su motocicleta, subido a la acera y terminado impactando contra la mujer.

El esposo de la herida contó que su pareja lo estaba esperando en inmediaciones de la avenida Paraguay y el cuarto anillo. Él había ido a recogerla, pero ella decidió caminar para encontrarse con él, debido a que no tenía dinero en efectivo y necesitaba realizar un pago mediante QR.

Visiblemente preocupado por lo ocurrido, cuestionó la forma en que algunos conductores circulan por las calles y lamentó que el accidente haya terminado con una persona fallecida y otra herida.

“Es irresponsabilidad de los motoqueros, diré, de manejar así ebrio. Han podido hacer dos vidas porque a mi señora le ha golpeado feo y le ha golpeado las piernas, le ha golpeado la cabeza y él se ha quitado la vida al momento nomás”, relató.

El hombre también cuestionó que alguien conduzca una motocicleta bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad, debido al peligro que representa para los demás usuarios de la vía.

“¿Cómo van a permitir eso? Digamos que manejar así ebrio, y todavía en moto. Todavía con movilidad uno se salva la vida. Si no va fuerte, ¿no? Pero pues en moto usted sabe que rebota donde sea”, agregó.

La motocicleta terminó sobre la acera

Al ser consultado sobre si su esposa estaba esperando tomar un taxi cuando ocurrió el accidente, el hombre aclaró que ella simplemente aguardaba su llegada. Además, describió cómo la motocicleta habría terminado varios metros dentro de la acera.

“No, mi señora me estaba esperando a mí, me estaba esperando. Él se ha subido unos cuatro metros, se ha subido de la acera. Por esquivar a otro se ha subido a la acera cuatro metros”, manifestó.

A la tragedia se suma la preocupación por los gastos médicos de la mujer herida. Según el esposo, la motocicleta no contaría con seguro, por lo que pidió conocer quién se hará responsable de los costos de atención en una clínica.

“Ahora la irresponsabilidad es que él ha fallecido, la moto no tiene seguro y ahora el gasto de la clínica, ¿quién corre con los gastos? Es en eso. Por eso me he quedado aquí a ver qué respuesta me da la policía o llegan los familiares porque no tiene ni teléfono el señor”, afirmó.

Sobre el estado de salud de su esposa, indicó que tiene dificultades para mover las piernas y presenta dolores en la cabeza, por lo que aguardaba una evaluación y mayor información sobre su condición.

“Mi señora tiene las piernas que no puede mover y la cabeza que la tiene dolorida ahorita. Vamos a ver. Estoy esperando que lleguen los familiares para ver en qué situación quedamos”, concluyó.