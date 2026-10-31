Diputados: Bochornosa sesión reelige a Castro como Presidente

Tras una sesión preparatoria marcada por horas de demora, negociaciones internas y dificultades para alcanzar acuerdos, Roberto Julio Castro Salazar fue reelegido la noche de este viernes como presidente de la Cámara de Diputados para la legislatura 2026-2027.

La sesión había sido convocada inicialmente para las 17:30, luego del cierre de los trabajos ordinarios de la legislatura 2025-2026. Sin embargo, su desarrollo se retrasó mientras las diferentes fuerzas políticas y corrientes internas buscaban acuerdos para conformar la nueva directiva.

Después de una escena de empujones y gritos entre asambleístas se leyó la conformación de la directiva:

Presidente: Julio Castro Salazar.

Primer vicepresidente: Álvaro Bernardo Casasola.

Segunda vicepresidenta: Nataly Tobías.

Primera secretaria: Marlene Miranda.

Segunda secretaria: María Khaline Moreno Cárdenas.

Tercer secretario: José Maldonado.

Cuarto secretario: Roger Blanco.

Horas de negociaciones antes de la definición

La elección se produjo después de una extensa jornada en la Asamblea Legislativa. La sesión preparatoria demoró cerca de tres horas en reinstalarse debido a reuniones y negociaciones entre las bancadas.

Durante ese periodo se discutieron los respaldos para las diferentes candidaturas y la composición de la plancha que finalmente fue definida.

Nueva directiva será posesionada el 5 de noviembre

Tras dar lectura a la conformación de la directiva para la legislatura 2026-2027, Castro anunció que el acto de posesión se realizará el 5 de noviembre.

“La posesión de la nueva directiva se llevará a cabo el 5 de noviembre; luego se emitirá la convocatoria correspondiente”, informó antes de levantar la sesión.