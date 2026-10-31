El Ministerio de Educación anunció que, a partir de diciembre de 2026, habilitará su plataforma oficial para que los estudiantes que concluyan sus estudios secundarios puedan acceder a su documento en formato digital.

La medida busca simplificar los trámites, evitar filas y facilitar que los nuevos bachilleres obtengan su diploma sin necesidad de realizar gestiones presenciales para su emisión.

La cartera de Estado aclaró que los requisitos para ingresar a la plataforma serán diferentes según la edad de cada estudiante.

Los estudiantes que tengan 18 años cumplidos o más deberán acceder al sistema utilizando sus credenciales de Ciudadanía Digital, el mecanismo de identificación electrónica administrado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Este registro permitirá identificar al estudiante y acceder al documento académico mediante la plataforma correspondiente.

El Ministerio también aclaró que no existe un plazo límite para registrarse en Ciudadanía Digital, por lo que pidió evitar confusiones generadas por publicaciones difundidas en redes sociales.

Los bachilleres que tengan 17 años o menos podrán ingresar directamente al portal del Ministerio de Educación sin necesidad de registrarse en Ciudadanía Digital.

Para acceder deberán proporcionar tres datos:

Número de cédula de identidad.

Fecha de nacimiento.

Código RUDE o RUDEAL.

¿Desde cuándo estará habilitada la plataforma?

El Ministerio de Educación confirmó que el sistema estará habilitado a partir de diciembre de 2026.

Desde entonces, los estudiantes podrán ingresar los datos correspondientes para acceder a su diploma digital, una vez que se cumplan las condiciones académicas y administrativas para su emisión.

Para obtener información oficial, la población puede consultar el sitio web del Ministerio de Educación:

https://www.minedu.gob.bo