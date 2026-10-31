Cientos de familias se dieron cita este viernes 30 de octubre en El Prado para disfrutar del primer desfile de carrozas y disfraces de Halloween, una actividad que sorprendió con llamativas caracterizaciones, vehículos decorados y personajes inspirados en las películas de miedo.

Desde las 18:30, el evento reunió a niños, jóvenes y adultos que recorrieron las calles para disfrutar del espectáculo y compartir en familia, adelantando las celebraciones de Halloween de este sábado 31 de octubre.

El desfile contó con la presencia del alcalde Manfred Reyes Villa, quien destacó la participación ciudadana y la importancia de organizar actividades recreativas para las familias cochabambinas.

Uno de los principales atractivos de la noche fue la presencia de carrozas fúnebres especialmente caracterizadas para la ocasión.

Los vehículos desfilaron con decoraciones inspiradas en la muerte, el misterio y el terror, convirtiéndose en protagonistas de una jornada llena de originalidad.

También destacaron los disfraces de personajes de películas, figuras de Halloween y otras propuestas creativas que sorprendieron a los asistentes.

Niños y adultos aprovecharon la ocasión para mostrar sus caracterizaciones y disfrutar del ambiente festivo.

La programación municipal de este año combinó actividades relacionadas con Halloween y las tradiciones de Todos Santos.

El desfile de carrozas fúnebres formó parte de las actividades organizadas en el marco de los 200 años del Cementerio General de Cochabamba.

El recorrido se desarrolló desde la avenida San Martín, continuó por El Prado y concluyó en la plaza de Las Banderas.

La programación también contempló el denominado Paseo con las Almas, una propuesta cultural destinada a recordar personajes históricos y destacar el patrimonio del Cementerio General.

Las mejores imágenes del desfile:

Foto GAMC.

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