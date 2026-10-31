La inseguridad mantiene atemorizados a los vecinos del barrio Magisterio Sur, en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra. Una familia denunció que presuntos integrantes de una barra vinculada a un equipo de fútbol cruceño ingresaron por segunda vez a su vivienda, donde robaron objetos de valor, se llevaron pertenencias de sus hijos y causaron destrozos en diferentes ambientes del inmueble.

El afectado, identificado como Pedro R., mostró cómo quedó su casa después del ingreso de los sujetos y expresó su indignación por lo ocurrido. Según su relato, los responsables se identificaron como integrantes de la pandilla de Blooming de la 108.

“Sí, pues miren, imagínense cómo me han dejado la casa estos pandilleros, se pueden decir así. Ellos dicen llamarse, ser los de la pandilla de Blooming de la 108, hacen llamarse. Me han robado todo lo que tenía de valor aquí en mi casa, me han destrozado mi casa”, relató.

El hombre también contó que los sujetos se llevaron las pertenencias de sus hijos y dejaron la vivienda completamente desordenada. De acuerdo con su testimonio, los atacantes llegaron en motocicletas y eran entre 10 y 15 personas, algunos de ellos portando machetes.

“Todas sus cositas de mi hijo se lo han llevado, de mi hija, así lo han dejado como ustedes ven, como ustedes pueden ver ahí adentro. Ellos vinieron en moto, eran como unos 10 a 15, vinieron con machetes igual”, manifestó.

La preocupación de la familia aumenta porque, según Pedro, no se trata de un hecho aislado, sino del segundo ingreso violento a su domicilio.

“Y no es la primera vez, ya esta es la segunda vez que han venido”, reveló.

Consultado sobre si se encontraban dentro de la vivienda cuando llegaron los sujetos, el afectado explicó que estaba tomando té en la casa de su madre, al otro lado de la zona. Considera que esa circunstancia evitó que él y sus familiares fueran encontrados por los atacantes.

“Yo estaba tomando té allá al otro lado, donde mi mamá, más bien no nos encontraron aquí porque nos mataban”, expresó con temor.

Denuncian que la Policía no acudió al llamado

Además del robo y los destrozos, la familia cuestionó la respuesta policial. Pedro aseguró que llamaron al EPI 9 para pedir ayuda, pero, según su denuncia, recibieron como respuesta que las patrullas no tenían gasolina y que sus sirenas no funcionaban.

“Hemos llamado al EPI 9 y nos salen con las excusas de que no tienen gasolina, que sus patrullas no tienen sirenas, por esos motivos no van a poder venir, nos dijeron. Imagínense, no podemos dormir, no podemos dormir, oiga, ya no podemos dormir. Mi niño está todo asustado, mi hija, mi mamá, ella de la tercera edad, hace rato casi le ha dado algo a mi mamá”, relató.

Una vecina también expresó su molestia por la falta de atención policial y aseguró que una adulta mayor tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario después de sufrir una descompensación por lo sucedido.

“Hay aquí mi abuela, todo se ha caído, hemos tenido que llevar al hospital, está mal, se ha desmayado. No puede seguir habiendo estas cosas. Y los policías nada que hacen. El EPI 9 está aquí cerca, estamos en la zona Magisterio Sur, está aquí en Los Lotes. Y mire, más de una hora y veinte minutos tengo los mensajes, tengo los audios que me mataron, ya me colgaron el teléfono. Y no son capaces de llegar hasta ahorita”, denunció.

La mujer aseguró que los hechos de inseguridad son constantes y que los vecinos sienten temor de permanecer en sus propias viviendas ante la posibilidad de nuevos ataques.

“Cada vez es lo mismo, estamos atemorizados, no hay seguridad, la patrulla no hace patrullaje”, afirmó.