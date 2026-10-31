Vehículos calcinados y sede destruida: así amaneció Ivirgarzama tras los enfrentamientos

La mañana de este sábado 31 de octubre, pobladores del municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba, observaron los daños que dejaron los disturbios registrados durante la noche del viernes y la madrugada.

Motocicletas y vehículos quemados, destrozos materiales y un edificio afectado por el fuego forman parte del panorama que quedó después de la confrontación entre sectores vinculados a Trans Carrasco Tropical y la cooperativa 12 de Agosto.

Tras la dispersión de las personas que participaban en los enfrentamientos y la recuperación del control de la zona, se reporta una tensa calma. Entretanto, el inmueble donde funcionaba la sede de Trans Carrasco Tropical permanece acordonado.

La magnitud de los daños comenzó a conocerse con mayor claridad durante las primeras horas de este sábado.

Dentro y fuera de las instalaciones de Trans Carrasco Tropical se observaron motorizados afectados por el fuego, entre ellos motocicletas y vehículos de cuatro ruedas.

El incendio también alcanzó el inmueble donde funcionaba la sede de la organización de transporte, provocando importantes destrozos.

Los reportes preliminares dan cuenta de cuantiosas pérdidas materiales, aunque todavía no se dispone de una evaluación oficial que establezca el número exacto de vehículos destruidos ni el valor económico de los daños.

El conflicto se originó por desacuerdos entre Trans Carrasco Tropical y la cooperativa 12 de Agosto sobre el funcionamiento de rutas y paradas del transporte público en Ivirgarzama.

Los enfrentamientos se intensificaron cerca de las 22:00 del viernes 30 de octubre, cuando grupos de personas comenzaron a lanzarse piedras, palos y artefactos pirotécnicos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron detonaciones, calles cubiertas de humo y numerosas personas movilizadas.

La violencia se prolongó hasta la madrugada de este sábado y generó temor entre los habitantes y comerciantes de la zona.