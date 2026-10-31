Hermanos Torrico: investigan posible homicidio y vínculos con milicias armadas

El fiscal Eddy Ordóñez informó que Alain Wilbor Torrico Quiroga y Saúl Torrico Quiroga cumplen detención preventiva en el penal de San Pablo de Quillacollo.

La investigación también contempla el hallazgo de restos óseos de una mujer en uno de los inmuebles allanados, por lo que se abrió un segundo proceso por la probable comisión del delito de homicidio.

Tras el secuestro y revisión de sus teléfonos celulares, se encontraron fotografías de armas de fuego, imágenes de reuniones y conversaciones con terceras personas que hacen referencia a la conformación de posibles milicias armadas.

“Hay mensajes con determinadas personas en grupos de WhatsApp vinculados a una manifestación de milicias armadas, de que había que realizar milicias armadas como en el año 52”, explicó Ordóñez.

El representante del Ministerio Público señaló que todavía se investiga quiénes participan en esas comunicaciones y cuál es la relación que mantenían con los hermanos. Por el momento, evitó revelar nombres para no entorpecer las pesquisas.

El fiscal también confirmó que Alain Wilbor Torrico registra antecedentes de diversa índole. Detalló que existen procesos por violencia familiar, correspondiente a 2015; lesiones graves y leves; estafa, de 2020; privación de libertad, de 2023; y amenazas, de 2026. Aclaró que algunos casos fueron rechazados, otros sobreseídos y uno se encuentra en etapa de juicio.

En cambio, su hermano Saúl Torrico Quiroga no registra antecedentes, según los datos del Ministerio Público.

Otro de los elementos que amplió la investigación fue el hallazgo de restos óseos de una persona de sexo femenino en uno de los inmuebles allanados en Quillacollo.

Ordóñez precisó que se encontraron nueve vértebras, varias costillas y una pelvis, además de restos de ropa, un zapato tipo pantufla y una media. Los restos estaban enterrados, aunque algunas partes eran perceptibles a simple vista durante la requisa.

Por este hallazgo, la Fiscalía abrió un segundo proceso penal por la probable comisión del delito de homicidio, independiente de la investigación por tenencia y portación ilícita de armas y sustancias explosivas.

La unidad especializada de vida, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), trabaja para establecer las circunstancias de la muerte y la identidad de la víctima.

“Entendemos que hay una complejidad importante, no hemos encontrado el cráneo; sin embargo, estamos viendo otras formas de poder identificar a esta persona”, manifestó el fiscal.

Ambos hermanos fueron imputados por los delitos relacionados con la tenencia y portación ilícita de armas y sustancias explosivas y actualmente cumplen detención preventiva en el penal de San Pablo de Quillacollo.