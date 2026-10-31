Así estará el clima durante este fin de semana largo en Santa Cruz

Para quienes buscan planificar su fin de semana largo y conocer cómo estará el clima en Santa Cruz, Luis Alpire, agrometeorólogo, señaló que la consolidación de los vientos del norte anunciada para el fin de semana marcará un ascenso sustancial que llevará los termómetros a niveles elevados en las diferentes regiones.

En este sentido, Alpire precisó que “vamos a alcanzar hasta el miércoles 4 de noviembre 35 °C en la capital cruceña de Andrés Ibáñez, 36°C en el norte integrado, 32°C en los valles, 38°C en Cordillera y 40 °C en la Chiquitanía”.

Además advirtió que el fenómeno de El Niño genera alteraciones drásticas y explicó que el Océano Pacífico va a ser un motor térmico, una caldera, impulsado por una anomalía de 3,8 grados por encima del promedio que elevará la temperatura oceánica hasta los 31 grados entre noviembre y enero.

Este inusual calentamiento global sitúa al país bajo un paraguas de temperaturas récord y posibles olas de calor, según detalló el especialista en base al último reporte oficial de la Organización Meteorológica Mundial.

Tormentas severas y vientos cambiantes en el territorio

La atmósfera caldeada descrita por Alpire propiciará que, ante cualquier ingreso de frente húmedo, se puede desatar tormentas, puede generar vientos muy fuertes, inclusive granizo, afectando de manera directa a todo el departamento y al país.

El experto indicó que diciembre registrará la máxima intensidad del fenómeno, el cual se prolongará con plenas garantías hasta febrero bajo una coyuntura de lluvias irregulares y torrenciales en cortos periodos.