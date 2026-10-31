PGE 2027 contempla inversión pública con cifras reales y proyectos viables, según el Gobierno

El Gobierno asegura que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 fue elaborado sobre cifras reales y contempla una programación más responsable de la inversión pública. Así lo afirmó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Fernando Moisés Jiménez, al explicar los principales componentes del proyecto presupuestario presentado por el Ejecutivo.

La autoridad detalló que el presupuesto agregado para la próxima gestión alcanza los Bs 411.244 millones, lo que representa un incremento del 5% respecto al presupuesto de 2026.

“Hay un incremento del 5% en el presupuesto del 2027 con relación al 2026”, explicó Jiménez, quien atribuyó esta variación, entre otros factores, a los ingresos generados por la comercialización de combustibles.

Gobierno asegura que la inversión pública tendrá cifras reales

Jiménez cuestionó la planificación de anteriores gestiones, señalando que se presentaban presupuestos de inversión pública elevados que finalmente no se ejecutaban debido a proyectos mal diseñados o que no reunían las condiciones necesarias para funcionar.

“Nos decían y nos contaban el cuentito de que el presupuesto de inversión pública iba a ser de 5.000 millones de dólares, de 6.000 millones de dólares, de 7.000 millones de dólares. Y como bien lo ha mencionado usted, al final del año de esos años no se cumplía el presupuesto”, manifestó.

La autoridad sostuvo que esos presupuestos estaban inflados y mencionó como ejemplo proyectos de plantas procesadoras de alimentos que no contaban con conexión eléctrica y una planta de procesamiento de jugos cuya puerta era demasiado pequeña para permitir el ingreso de los equipos.

También mencionó un proyecto de producción de papas fritas en El Alto que ya no estaría contemplado en la programación.

“Entonces, ese escenario de mal diseño de la programación y de la presupuestación de la inversión pública hoy día ya no va más. El presupuesto del 2027 ha sido elaborado con cifras absolutamente reales”, aseguró.

Jiménez indicó que el objetivo es priorizar proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico y social, además de generar empleo e ingresos para la población. Añadió que el próximo año se podrá evaluar si las metas de inversión pública se cumplen efectivamente.

Presupuesto para las regiones aumenta un 19%

Otro de los componentes destacados por el viceministro es el incremento de recursos destinados a las regiones. Según explicó, el presupuesto reformulado de 2026 contemplaba Bs 21.931 millones para los gobiernos subnacionales, mientras que para 2027 se proyecta una asignación de Bs 26.077 millones, lo que representa un incremento del 19%.

“Este es un inicio hacia la implementación de ese proceso de descentralización del 50/50”, sostuvo Jiménez.

Subvención a los hidrocarburos continúa presupuestada

Respecto a la subvención a los combustibles, el viceministro explicó que el PGE 2027 mantiene una previsión cercana a los Bs 11.000 millones, debido a que actualmente el subsidio continúa vigente.

Indicó que, por razones de técnica presupuestaria, el Gobierno debe contemplar este gasto mientras no exista una decisión oficial sobre su modificación.

“En este momento sí o sí debemos presupuestar la partida que corresponde al subsidio a los hidrocarburos, porque en este momento el subsidio está vigente”, explicó.

Jiménez señaló que el Gobierno evaluará su continuidad durante los próximos meses, considerando el comportamiento de los indicadores económicos.

Asimismo, aclaró que una eventual eliminación de la subvención no significaría que esos recursos se conviertan automáticamente en dinero disponible para otros gastos.

Déficit fiscal y crecimiento económico

En cuanto a las proyecciones económicas, Jiménez confirmó que el presupuesto contempla un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB) de -1,5% para 2027, aunque sostuvo que representa una mejora frente a las tasas negativas registradas en anteriores gestiones.

“Si bien es cierto continúa siendo negativa, es menos negativa que los años anteriores”, afirmó, al recordar que el país registró anteriormente tasas negativas de crecimiento de 4%, 3,5% y 2,3%.

El Gobierno proyecta reducir el déficit fiscal del 9,2% previsto para el cierre de 2026 al 6,7% en 2027 mediante criterios de eficiencia, eficacia y calidad en la ejecución del gasto público.