Analista advierte que el PGE 2027 refleja contracción del presupuesto

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, presentó este viernes 30 de octubre el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, proyectando un decrecimiento del -1,5%, una inflación del 10,7% y un déficit fiscal del 6,7%.

En este contexto, el analista económico Rudy Sanguino sostuvo que la contracción del gasto no implica un mejor uso de los recursos, por lo que remarcó que "cuando se restringe el presupuesto, pero si se restringe adicionalmente la inversión, esto va a golpear tremendamente fuerte a la población, porque va a haber menos recursos para servicios, menos recursos para inversión, para infraestructura, y esto en vez de generar un alivio dentro de la economía, va a ser un problema adicional".

Además, el analista observó que "el gobierno está dejando en status quo uno de las exigencias del Fondo Monetario Internacional" y añadió que el Ejecutivo ha priorizado la tranquilidad, la estabilidad social con respecto a la estabilidad económica, porque recordemos que ya había algunas observaciones con respecto a liberar en su totalidad la subvención, porque esto va a generar una nueva ola de crecida de precios en los costos, y luego a los productos finales.

Para contrarrestar el impacto de las reformas pendientes en los sectores vulnerables, la propuesta fiscal destina recursos significativos dirigidos a programas de contención directa.

En ese sentido, Sanguino señaló que "se pueda hacer un control de los programas para el área social, y es ahí donde precisamente se está estableciendo cerca de 14 mil millones de bolivianos, para evitar que ese impacto de las reformas sea tan fuerte para la población", advirtiendo que este tipo de transferencias cumplen un papel meramente coyuntural.

Para concluir, Sanguino enfatizó que "primero es un presupuesto para administrar la crisis, no es un presupuesto que esté enfocado a recuperar la economía y buscar crecimiento", remarcando que el gobierno no ha podido reestructurar la economía y poner condiciones para recuperar la inversión, la producción y el empleo, que ese es el camino sostenible para la familia para que puedan generar los ingresos necesarios y no a través de bonos o a través de algunas medidas que son paliativas.