¡Guery y Nahuel van a eliminación! Un empate obligó al jurado a tomar la decisión final

¡La noche más esperada terminó con una decisión que puso a todos en tensión! Después de una semana llena de personajes icónicos del terror, impresionantes caracterizaciones y exigentes devoluciones, La Gran Batalla reveló a los dos equipos que deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

El resultado dejó nominados a Guery Sandoval y la academia artística CCM, junto a Nahuel Vidaurre y la academia Baila Conmigo, quienes tendrán que luchar por su permanencia en el escenario más grande de la televisión boliviana.

La decisión se conoció durante la gala de este viernes 30 de octubre, luego de que el jurado evaluara las presentaciones de la temática de Halloween y se produjera un empate en la votación para definir al segundo equipo.

Después de evaluar las presentaciones de la semana, los jueces eligieron a uno de los equipos que debía pasar directamente a la gala de eliminación.

El encargado de comunicar la decisión fue Quimey del Río, quien explicó que el jurado tomó en cuenta diferentes elementos artísticos y técnicos.

“Después de conversar con mis colegas, hemos tomado la decisión de hacer una evaluación de la presentación, hemos tomado en cuenta la creatividad, la temática y aspectos específicos de la puesta en escena”, expresó.

Tras explicar los criterios utilizados, anunció el resultado.

“En base a esa decisión, el equipo que va a eliminación es el equipo de Guery Sandoval y la academia artística CCM”, informó.

Posteriormente llegó otro momento de tensión, cuando se emitieron los votos para definir al segundo equipo que tendría que enfrentar la gala de eliminación.

Las preferencias se dividieron entre Giuseppe Benignini y Nahuel Vidaurre, dos participantes que recibieron elogios por el nivel de sus equipos.

Tras contabilizar los diez votos, el resultado fue un empate: cinco para Giuseppe y cinco para Nahuel. La igualdad hizo necesaria una nueva intervención del jurado.

Ante la falta de un ganador en la votación, los jueces tuvieron que conversar nuevamente y llegar a un consenso para definir qué equipo se sumaría a Guery Sandoval.

La encargada de comunicar el resultado fue Elka Meyer, quien anunció la resolución.

“Por una decisión muy rápida y extra, esta noche hemos decidido en consenso los jueces que el equipo que va a eliminación junto con Guery es el de Nahuel”, expresó.

Así, Nahuel Vidaurre y la academia Baila Conmigo quedaron nominados para la próxima gala, pese a los elogios que recibieron durante la noche por su presentación inspirada en Michael Jackson.

Este lunes, Guery Sandoval y la academia artística CCM se enfrentarán a Nahuel Vidaurre y la academia Baila Conmigo en una gala que definirá cuál de los dos continuará en competencia.

La decisión estará en manos de los famosos, quienes emitirán sus votos para determinar qué equipo será eliminado.