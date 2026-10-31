¡El terror se apoderó nuevamente del escenario más grande de la televisión boliviana! Camila Flores y la academia The Royal Dance fueron los segundos en presentarse este viernes en La Gran Batalla, con una inquietante puesta en escena inspirada en Samara Morgan, el icónico personaje de la película El Aro.

Al ritmo de “Bury a Friend”, el equipo apostó por una interpretación cargada de suspenso, movimientos corporales y detalles visuales que buscaron transportar al público al universo de la reconocida película de terror.

La presentación cerró las actuaciones de la última noche temática de Halloween, una jornada en la que también se conocerá qué equipos no lograron superar esta etapa y deberán enfrentarse en la próxima gala de eliminación.

Camila Flores asumió el desafío de interpretar a uno de los personajes más aterradores del cine, acompañada por los bailarines de The Royal Dance.

La propuesta se caracterizó por una interpretación sobria, una ambientación inspirada en la película y movimientos diseñados para transmitir miedo e inquietud.

El equipo buscó recrear los elementos reconocibles de El Aro, sin dejar de lado la expresión corporal y la interpretación escénica.

El juez Quimey del Río valoró la atención puesta en los detalles de la presentación, especialmente la relación entre la historia, la música y la ambientación.

“Me gustó que tenían todos los elementos del video, esa atención al detalle y la puesta en escena”, comentó.

También felicitó a Camila por la sobriedad de su actuación, una decisión que, a su criterio, favoreció la interpretación.

“Camila, muy buen trabajo. Han optado por la sobriedad y eso me gustó”, manifestó.

Una de las devoluciones más emotivas llegó de Gabriela Zegarra, quien destacó que todos los integrantes del equipo mantuvieron sus personajes desde el comienzo.

“Estaban todos los detalles de la película y el equipo estaba metido en personaje desde el inicio”, expresó.

La jueza también reconoció el progreso que Camila ha demostrado a lo largo de la competencia.

“Camila, siento que lo estás haciendo cada vez mejor. Es algo que valoramos porque vemos en ti que ahora eres la Camila que brilla en el escenario”, destacó.

Gabriela resaltó que la participante está aprovechando las observaciones del jurado para fortalecer sus presentaciones.

Tito Larenti también se mostró satisfecho con el resultado general del equipo. El juez reconoció que todavía existen detalles técnicos y de interpretación por corregir, pero destacó el crecimiento que ha observado en los participantes.

“Estoy notando realmente el gran avance que tienen”, afirmó.

Luego, dedicó un reconocimiento especial a Camila Flores.

“Camila, para mí fue el mejor personaje”, aseguró.

Elka Meyer centró su devolución en la expresión corporal y los recursos utilizados por los bailarines.

La jueza explicó que, aunque no todos los integrantes del equipo tienen formación en danza contemporánea, consiguieron utilizar sus habilidades para ofrecer una propuesta diferente.

“Con lo que ustedes conocen lograron que no se vea lo de siempre”, señaló.

Asimismo, destacó que la presentación mantuvo la esencia del personaje y consiguió provocar la reacción buscada.

“El hecho de que se sintió miedo en el público es una buena respuesta a su trabajo”, manifestó.

Después de escuchar las devoluciones, Camila agradeció al jurado y reconoció que el equipo viene trabajando para aplicar las recomendaciones recibidas durante la competencia.

“Gracias por las devoluciones. Creo que hemos estado escuchando las recomendaciones y semana a semana se ve, estamos avanzando”, expresó.

La participante también agradeció el esfuerzo de sus compañeros de The Royal Dance, con quienes continúa buscando mejorar cada presentación.