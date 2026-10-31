Última noche de terror en La Gran Batalla: dos equipos llegan dispuestos a conquistar a los jueces

¡La noche de terror llega a su última jornada en La Gran Batalla! Este viernes, dos nuevos equipos se preparan para subir al escenario más grande de la televisión boliviana con caracterizaciones de icónicos personajes que prometen sorprender al público y conquistar al jurado.

En esta última gala temática de Halloween, los protagonistas serán Nahuel Vidaurre y la academia Baila Conmigo, junto a Camila Flores y la academia The Royal Dance, quienes llegan decididos a demostrar todo su talento y creatividad.

La expectativa crece para esta última noche, en la que ambos equipos tendrán el desafío de presentar propuestas que combinen baile, actuación, caracterización y puesta en escena.

Durante toda la semana, los participantes sorprendieron con diferentes personajes del mundo del terror, algunos de los cuales lograron conquistar a los jueces y dejar momentos memorables sobre la pista.

Sin embargo, las devoluciones del jurado también fueron exigentes, con observaciones sobre sincronización, expresión corporal, interpretación y dominio del personaje.

¡La última gala de Halloween promete sorpresas!

Nahuel Vidaurre y Camila Flores tendrán la oportunidad de cerrar esta temática especial demostrando su preparación y capacidad para impresionar al jurado.

La competencia continúa intensificándose y cada presentación será importante para los equipos que buscan mantenerse en carrera.

No te pierdas esta última noche de terror, este viernes, desde las 20:45, por la señal de Red Uno.

¡Una gala llena de talento, personajes icónicos y mucha emoción que no te puedes perder!