Thriller se apoderó de La Gran Batalla: Nahuel Vidaurre revivió a Michael Jackson

¡El rey del pop llegó al escenario más grande de la televisión boliviana! La última noche de terror en La Gran Batalla comenzó con una presentación llena de baile, misterio y nostalgia. Nahuel Vidaurre y la academia Baila Conmigo fueron los primeros en subir a la pista este viernes, caracterizados con personajes del recordado videoclip Thriller, de Michael Jackson.

La puesta en escena buscó transportar al público a la atmósfera de uno de los videos musicales más emblemáticos de la historia, combinando coreografía, interpretación y caracterización.

Además de las presentaciones de esta jornada, la expectativa crece porque esta noche se revelará qué equipos no lograron superar la temática de terror y deberán presentarse en la gala de eliminación.

Nahuel Vidaurre asumió el desafío de interpretar a Michael Jackson, uno de los artistas más reconocidos por sus movimientos de baile y su particular estilo escénico.

Acompañado por la academia Baila Conmigo, presentó una coreografía inspirada en Thriller, con una propuesta que buscó recrear la estética y los movimientos del videoclip original.

El trabajo del equipo recibió comentarios positivos de los jueces, quienes coincidieron en destacar la ambientación y el esfuerzo colectivo.

La jueza Gabriela Zegarra felicitó a los bailarines por su compromiso con la presentación y la manera en que desarrollaron la historia sobre el escenario.

“Siento que hizo un trabajo excelente, se metieron en el papel, lo disfrutaron, lo gozaron y contaron bien la historia”, manifestó.

No obstante, al evaluar específicamente la interpretación de Nahuel, consideró que faltó una mayor conexión con los movimientos característicos de Michael Jackson.

“Siento que le metiste muchas ganas, pero me faltó el personaje muchísimo”, señaló.

Por su parte, Elka Meyer quedó encantada con la ambientación y la propuesta visual.

“A mí me pareció una presentación súper adecuada, porque me hizo sentir que yo estaba en el video, me llevaron a la época”, expresó.

La jueza también destacó que logró reconocer al personaje de Michael Jackson en distintos momentos de la interpretación de Nahuel.

“Para mí fue una de mis presentaciones favoritas”, aseguró.

Quimey del Río valoró la caracterización y consideró que Nahuel logró incorporar varios de los elementos característicos del artista.

“Siento que tenías los elementos de Michael Jackson. Sé que es difícil llegar a ese nivel, pero para mí estaban los elementos adecuados”, comentó.

Asimismo, destacó las expresiones utilizadas durante el número musical y el trabajo de sincronización labial.

“El lip sync estuvo bien, se vio la modulación, estuvo muy bien”, señaló.

El juez Tito Larenti también destacó el esfuerzo del equipo y el resultado general. Sin embargo, advirtió que uno de los bailarines perdió la coordinación durante un momento de la coreografía.

“Un bailarín se perdió en la coreografía, hay pequeños detalles que tienen que ver para que no les gane el resultado”, explicó.

Respecto a Nahuel, valoró el trabajo realizado con el lip sync, aunque consideró que faltaron algunos detalles en la interpretación del canto.

Después de escuchar las devoluciones de los jueces, Nahuel se mostró emocionado por haber tenido la oportunidad de interpretar a uno de sus artistas favoritos.

“Muy contento de interpretar a Michael Jackson, es mi ídolo, siempre me ha encantado”, expresó.

El participante reconoció que asumir este personaje representó un desafío importante y agradeció al público y al equipo por acompañarlo.