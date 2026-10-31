Si tiene previsto viajar durante el feriado largo, tome en cuenta las restricciones vehiculares, los desvíos y los trabajos que se realizan en diferentes carreteras del país. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este sábado, a las 07:30, varios puntos con circulación condicionada en seis departamentos, por lo que recomienda a los conductores planificar sus viajes y verificar el estado de las rutas antes de salir.

De acuerdo con el reporte de transitabilidad, Tarija, Chuquisaca, Pando, La Paz y Santa Cruz registran diferentes dificultades en algunos tramos de la Red Vial Fundamental, principalmente por trabajos de construcción, mantenimiento y restricciones al paso de vehículos.

En Tarija, el tramo La Central–San Antonio se encuentra transitable con desvíos, pero tiene restricciones de lunes a sábado en cuatro franjas horarias: de 07:00 a 10:00, de 10:30 a 12:00, de 14:00 a 16:00 y de 16:30 a 18:00.

En Chuquisaca, el sector Cruce Taperillas–Límite Santa Cruz presenta un corte vehicular debido a los trabajos que se realizan en el sector Muela del Diablo, en Muyupampa. La circulación se encuentra habilitada mediante un desvío.

Mientras tanto, en Pando se reportan dos puntos con trabajos. En el tramo Santa Elena–Puerto Rico se realizan labores con maquinaria pesada en el sector bajo de Puerto Rico, por lo que se recomienda reducir la velocidad. Asimismo, el sector Km 185–La Floresta continúa en construcción y los usuarios deben circular con precaución por los desvíos habilitados.

En La Paz, el tramo Unduavi–Chulumani presenta restricción vehicular en dos horarios: de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00. Los conductores que tienen previsto transitar por esta ruta deben organizar sus viajes tomando en cuenta estos horarios.

Por su parte, en Santa Cruz, el tramo San Lorenzo–Salinas tiene restricciones para vehículos pesados y medianos. Los motorizados livianos pueden circular, pero deben hacerlo con precaución.

La ABC administra alrededor de 20.000 kilómetros de carreteras que forman parte de la Red Vial Fundamental y tiene entre sus responsabilidades la rehabilitación y conservación de estas vías.

La entidad recordó que los usuarios pueden consultar las condiciones de circulación y las actualizaciones del estado de las carreteras en su página web https://transitabilidad.abc.gob.bo.

Asimismo, ante cualquier emergencia, los conductores pueden comunicarse con la ABC a través de WhatsApp al número 71219232.