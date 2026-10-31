El Gobierno nacional oficializó este sábado 31 de octubre de 2026 los ascensos de oficiales de ambas instituciones, durante un acto realizado en el Palacio de Gobierno, en La Paz, con la participación del presidente Rodrigo Paz.

El reconocimiento se produjo después de que la Cámara de Senadores aprobara las listas de ascensos, que fueron remitidas al Órgano Ejecutivo para continuar con el procedimiento correspondiente.

La ceremonia representa una nueva etapa dentro del proceso de promoción de oficiales que acceden a los grados superiores de la carrera militar y policial.

El presidente participó del acto oficial en el que se formalizaron los ascensos a los máximos grados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

La actividad tuvo lugar en el Palacio de Gobierno, luego de la revisión de los antecedentes de los oficiales propuestos y de la aprobación de las nóminas por parte de la Cámara Alta.

Los ascensos forman parte de los procedimientos institucionales establecidos para la carrera profesional de los efectivos militares y policiales.

El pasado miércoles 21 de octubre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó las listas de ascensos mediante una sesión reservada y una votación secreta.

La senadora Soledad Chapetón, de Unidad, informó que las carpetas de los postulantes fueron revisadas y que la determinación recibió respaldo mayoritario.

“Fue una sesión en reserva, hemos recibido las carpetas de la Policía y las Fuerzas Armadas y se ha recibido el apoyo mayoritario”, manifestó.

La legisladora aclaró que la aprobación no fue unánime, debido a que algunos parlamentarios expresaron su rechazo a determinadas propuestas.

El procedimiento para acceder a los máximos grados comprende distintas etapas institucionales.

Inicialmente, los tribunales y comandos de calificación correspondientes evalúan las postulaciones y los antecedentes de los oficiales.

Posteriormente, las listas son sometidas a consideración de la Cámara de Senadores, instancia encargada de ratificar los ascensos propuestos por el Órgano Ejecutivo, conforme a la normativa.

Una vez concluido el trámite legislativo, corresponde continuar con la formalización administrativa y los actos de reconocimiento de los nuevos grados.