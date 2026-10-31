Max Jhonny Fernández Rea, de 23 años e hijo del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llegó cerca de las 11:00 de este sábado 31 de octubre al Palacio de Justicia para comparecer ante un juez cautelar.

La audiencia, que había quedado pendiente desde el viernes, fue retomada este sábado, según el reporte de su llegada a dependencias judiciales.

El Ministerio Público anunció que solicitará 180 días de detención preventiva para el investigado, dentro de un proceso por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y legitimación de ganancias ilícitas.

La situación jurídica del joven debía resolverse durante la jornada del viernes 30 de octubre. Sin embargo, después de varias horas de espera y de un cuarto intermedio, la audiencia fue reprogramada para este sábado.

El fiscal Ronald Vargas explicó que la postergación se produjo debido a la carga laboral del juez encargado del proceso, quien atendía otras audiencias.

Por ello, se fijó una nueva convocatoria para las 11:00 de este sábado en el Palacio de Justicia de la capital cruceña.

Max Jhonny Fernández Rea fue aprehendido el miércoles 28 de octubre durante un allanamiento policial realizado en las instalaciones de Fundamax, donde se encontraba junto con su padre.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el joven presuntamente intentó impedir que los efectivos policiales ejecutaran la orden de aprehensión contra el exalcalde.