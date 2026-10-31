Manufactura Boliviana S.A., empresa ligada a la histórica marca de calzados Manaco, comunicó su decisión de cerrar definitivamente, después de enfrentar dificultades económicas que, según la compañía, hicieron insostenible su continuidad.

La determinación fue difundida este sábado 31 de octubre de 2026, mediante comunicados en los que la empresa explicó las razones del cierre, detalló las medidas ofrecidas a sus trabajadores y pidió retomar el diálogo en medio de las tensiones generadas por la decisión.

En su comunicación más reciente, Manufactura Boliviana S.A. informó que registra pérdidas acumuladas de Bs 130 millones, una situación que habría comprometido su capacidad para mantener las operaciones productivas.

La industria de calzados Manaco forma parte de la trayectoria industrial de Cochabamba y ha sido una fuente de empleo para generaciones de trabajadores.

En sus comunicados, la empresa recordó que durante los últimos años realizó esfuerzos para sostener sus actividades, especialmente después de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, explicó que durante 2026 las condiciones económicas se deterioraron y terminaron afectando de manera determinante la viabilidad de sus operaciones.

La compañía atribuyó este escenario a factores macroeconómicos adversos y a los prolongados conflictos sociales que, según sostuvo, perjudicaron el desarrollo de la actividad productiva.

En uno de sus comunicados, Manufactura Boliviana S.A. señaló que agotó las alternativas técnicas, financieras y logísticas disponibles antes de tomar la decisión.

La empresa aseguró que las pérdidas acumuladas alcanzaron los 130 millones de bolivianos, cifra que presentó como uno de los principales factores detrás del cierre definitivo.

De acuerdo con su explicación, ya no se registran condiciones que permitan sostener la actividad industrial.

Uno de los principales compromisos anunciados por Manufactura Boliviana S.A. está relacionado con sus trabajadores.

La empresa aseguró que cumplirá con el pago del 100% de las indemnizaciones y los beneficios sociales establecidos por ley, conforme a la normativa laboral vigente.

También anunció un paquete de apoyo económico adicional, que incluirá salarios extraordinarios por encima de las obligaciones legales.

El gerente general de Manufactura Boliviana S.A., César Panduro, expresó que la determinación fue asumida después de evaluar la continuidad de la actividad industrial.

“Estamos cerrando una operación productiva que ya no es sostenible, pero asumimos esta medida de manera responsable”, manifestó.

El ejecutivo reiteró que la compañía cumplirá sus compromisos laborales y agradeció a las personas que formaron parte de la trayectoria de la industria.

Comunicado Manufacturas Bolivia.