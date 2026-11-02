¿A cuánto se cotiza el dólar oficial y paralelo este 2 de noviembre en Bolivia?

El dólar oficial se mantiene en Bs 12,09 este lunes 2 de noviembre, de acuerdo con la cotización vigente del Banco Central de Bolivia (BCB). Mientras tanto, el dólar paralelo registra una disminución tanto en el precio de compra como en el de venta, en comparación con la jornada del domingo.

Según los datos de referencia del mercado paralelo, este lunes la divisa estadounidense se cotiza en Bs 12,06 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

En comparación con el domingo 1 de noviembre, cuando se encontraba en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,02 para la venta, el precio de compra bajó dos centavos y el de venta disminuyó también dos centavos.

Por su parte, el dólar oficial permanece sin variaciones en Bs 12,09, cotización que está vigente desde el sábado 31 de octubre y se mantendrá hasta el martes 3 de noviembre.

Así se encuentran las cotizaciones este lunes 2 de noviembre:

Dólar oficial: Bs 12,09.

Dólar paralelo (compra): Bs 12,06.

Dólar paralelo (venta): Bs 12,00.

La diferencia entre ambas cotizaciones refleja el comportamiento del mercado cambiario, en un contexto de variaciones en el precio de la moneda estadounidense en Bolivia.