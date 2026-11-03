¿A cuánto está el dólar este 3 de noviembre? Conozca los precios

El precio del dólar en Bolivia registra nuevas variaciones este martes 3 de noviembre de 2026. Mientras el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene su cotización publicada en Bs 12,09, el mercado paralelo reporta incrementos en los valores de compra y venta respecto al lunes.

De acuerdo con los datos difundidos por el BCB, el valor de Bs 12,09 permanece sin modificaciones desde el sábado 31 de octubre.

Por su parte, el portal dolarboliviahoy.com reporta este martes una cotización de Bs 11,99 para la compra y Bs 11,99 para la venta en el mercado paralelo.

Las referencias del mercado paralelo muestran incrementos en ambas operaciones durante las últimas horas.

El lunes 2 de noviembre, la misma plataforma registró Bs 11,93 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Al comparar ambos días, el precio de compra aumentó Bs 0,06, mientras que el de venta subió Bs 0,02 por dólar.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar del BCB y el paralelo?

Este martes, la cotización de Bs 12,09 publicada por el Banco Central supera en Bs 0,10 la referencia de Bs 11,99 reportada para el mercado paralelo.

Las cotizaciones del mercado paralelo pueden variar durante la jornada, por lo que se recomienda consultar los precios de compra y venta antes de realizar cualquier transacción.