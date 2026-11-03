¿A cuánto se cotizará el dólar en el primer día hábil de noviembre?

El dólar estadounidense inicia este martes 3 de noviembre con un Tipo de Cambio Oficial (TCO) de Bs 12,09, según la información publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La cotización está en vigencia desde el sábado 31 de octubre hasta este martes 3 de noviembre y corresponde al valor oficial del boliviano respecto al dólar estadounidense establecido por el ente emisor.

¿A cuánto cerró el dólar paralelo?

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense terminó la jornada del lunes 2 de noviembre con una cotización referencial de Bs 11,93 para la compra y Bs 11,97 para la venta, de acuerdo con un promedio de operaciones USDT/BOB en plataformas P2P

Durante la mañana del lunes, el paralelo había mostrado valores de Bs 12,06 para la compra y Bs 12,00 para la venta, por lo que al cierre registró una reducción en ambas referencias.