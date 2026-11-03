¿Lloverá o hará calor en su ciudad? Conozca las temperaturas previstas para hoy

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 3 de noviembre cielos nubosos, temperaturas altas y algunas lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país vuelven los días lluviosos acompañados de cielos nubosos en su mayoría. Sin embargo, las temperaturas mostraron un incremento significativo.

La Paz tendrá un cielo nuboso y con probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 7°C y 22°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 4°C y máxima de 19°C.

Oruro tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 24°C.

Potosí presentará cielos nubosos y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 23°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que incrementaron en los últimos días.

Cochabamba tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 14°C y 32°C.

Sucre tendrá una jornada nubosa con baja probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 14°C y 31°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 16°C a los 32°C.

Oriente

En el Oriente boliviano vuelven a subir las temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de cielos nublados.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 23°C y 34°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa sin probabilidad de lluvias y una mínima de 24°C con una máxima de 36°C.

Cobija tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias durante la jornada y temperaturas entre 23°C y 37°C.