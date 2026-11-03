“El ganado no sabe de trámites administrativos”: Pasorapa pide ayuda urgente

Roger Honor, El presidente del Concejo Municipal de Pasorapa estuvo presente en Que No Me Pierda para dar a conocer la triste realidad que se vive este municipio debido a la extrema sequía que está afectando a miles de cabeza de ganado que no cuenta con agua ni forraje para su alimentación.

“El ganado no sabe de trámites administrativos. Nosotros queremos la ayuda para ayer”, afirmó Roger Honor, presidente del Concejo Municipal de Pasorapa, al describir la crítica situación que atraviesa este municipio cochabambino por la sequía.

Honor sostuvo que los procedimientos administrativos están demorando la llegada de asistencia mientras cada día continúan muriendo animales por falta de agua y alimento.

Según la autoridad, Pasorapa registra al menos 2.000 cabezas de ganado muertas y más de 1.000 familias afectadas, mientras los pequeños productores ya agotaron sus reservas de forraje.

No llueve con fuerza desde marzo

El presidente del Concejo Municipal explicó que Pasorapa no registra lluvias importantes desde marzo.

Aunque la semana pasada se produjo una precipitación leve, señaló que esta permitió únicamente una recuperación parcial de la vegetación, pero no fue suficiente para acumular agua.

“En Pasorapa no tenemos lluvias desde el mes de marzo hasta la fecha. Si bien la otra semana llovió, fue una lluviecita suave”, explicó Honor.

La autoridad aseguró que la afectación alcanza prácticamente a todo el municipio.

Más de 1.000 familias sufren por la sequía

Honor señaló que más de 1.000 familias atraviesan los efectos de la sequía, especialmente aquellas que dependen de la actividad ganadera.

“La situación es bien drástica. Todo el municipio está sufriendo de sequía”, afirmó.

La falta de agua y alimento ha debilitado al ganado y provocado una creciente mortandad entre los animales.

Al menos 2.000 cabezas de ganado murieron

El municipio reportó inicialmente unas 2.000 cabezas de ganado muertas, aunque Honor advirtió que la cifra podría haber aumentado debido a que no se realizó un nuevo sondeo en los últimos días.

Según explicó, los productores continúan enviando fotografías y videos que muestran animales debilitados o muertos.

“Cada día que pasa sigue creciendo la mortalidad de ganado”, señaló el presidente del Concejo.

El forraje supera los Bs 500

La crisis también provocó un incremento en el precio del alimento para los animales.

Honor indicó que los rollos de pasto que anteriormente costaban alrededor de Bs 300 ahora superan los Bs 500, situación que vuelve insostenible su adquisición para muchos pequeños productores.

“Nuestros pequeños ganaderos pasorapeños han agotado en su totalidad su forraje. No tenemos forraje”, manifestó.

Piden cisternas, alimento y vacunas

El Concejo Municipal remitió una solicitud para recibir alimento balanceado, forraje, pasto, sales y vacunas para el ganado.

Actualmente, una cisterna de Defensa Civil se encuentra operando en Pasorapa y se gestiona la llegada de otra para atender a las distintas comunidades.

También llegó ayuda consistente en agua y rollos de pasto desde Cochabamba, pero Honor aseguró que resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.

“Esto va a ser una catástrofe”

El presidente del Concejo Municipal pidió acelerar la respuesta de las instituciones y señaló que las necesidades del ganado no pueden esperar los tiempos administrativos.

“El ganado no sabe de trámites administrativos. Nosotros queremos la ayuda para ayer”, insistió.

Honor advirtió que, si no llega asistencia suficiente y de manera inmediata, las pérdidas podrían seguir aumentando.

“De lo contrario, esto va a ser una catástrofe”, manifestó.