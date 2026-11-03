Gobernación cruceña califica de “insulto” la propuesta del 1%

La Gobernación de Santa Cruz reforzó su rechazo a la propuesta del Gobierno de otorgar un 1% de coparticipación tributaria a las administraciones departamentales y calificó el planteamiento como insuficiente.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, respaldó la posición expresada por el gobernador Juan Pablo Velasco y por Estelo Cochamanidis, y afirmó que el porcentaje ofrecido no responde a los compromisos asumidos previamente.

“Es un insulto”

Schrupp cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que el 1% representa una cifra mínima frente a lo que, según indicó, ya había sido planteado en un convenio firmado el 5 de agosto con el presidente.

“Es un insulto lo que se está haciendo a la población cruceña y a todas las poblaciones de todos los departamentos”, afirmó.

Según el vocero, la propuesta original era comenzar con un 5% de coparticipación en 2027 y avanzar gradualmente hasta alcanzar el 15%.

Cuestionan que solo “un peso de cada 100” vuelva a las regiones

Schup señaló que el 1% equivale a que solo “un peso de cada 100” retorne a los ciudadanos a través de las gobernaciones.

“Es insultante que vengan con una limosna de un peso de cada 100 que vuelva a los ciudadanos”, manifestó.

La autoridad remarcó que los recursos públicos pertenecen a la población y sostuvo que deben retornar en servicios como salud y seguridad.

Gobernación insiste en el 50-50

El vocero recordó que uno de los compromisos planteados fue avanzar hacia un esquema 50-50 y cuestionó que, a su criterio, no se hayan producido cambios sustanciales en el sistema de distribución de recursos.

“Se planteó, se prometió un cambio del sistema, desmontar el Estado tranca e implementar 50-50. Ha pasado un año y nada de esto está sucediendo”, sostuvo.

Schrupp afirmó además que Santa Cruz y otras gobernaciones mantienen su rechazo al porcentaje planteado por el Ejecutivo.

Reclaman mayor retorno de recursos

La Gobernación cruceña sostiene que una mayor coparticipación permitiría destinar más recursos a competencias departamentales.

“La plata es de los ciudadanos y tiene que volver en sistemas de seguridad, en salud”, expresó Schrupp

La discusión por el porcentaje de coparticipación continúa abierta entre el Gobierno central y las gobernaciones.