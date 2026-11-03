Gobierno anuncia descuentos a maestros que acaten el paro del 9 y 10 de noviembre

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, cuestionó la convocatoria al paro de actividades anunciado por el Magisterio Urbano de Bolivia para el 9 y 10 de noviembre y aseguró que la medida tiene un carácter político.

En una entrevista con Bolivia TV, la autoridad afirmó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con el sector, pero advirtió que los maestros que no asistan a sus fuentes laborales serán sujetos a descuentos salariales.

Aplicarán la normativa vigente

Sanjinés señaló que el Ministerio de Educación hará cumplir la disposición que establece que “día no trabajado es día no pagado”.

“Sería un paro ilegal y, en definitiva, nosotros como autoridades tenemos que aplicar la ley”, sostuvo la autoridad.

El ministro afirmó que una eventual suspensión de actividades afectaría a cerca de 2,2 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Gobierno cuestiona la medida

Según Sanjinés, la convocatoria responde a una posición política y no se justificaría mientras existan canales de diálogo abiertos con el sector.

La autoridad remarcó que el Ejecutivo busca evitar una interrupción de las actividades educativas y mantener el normal desarrollo de las clases.

Remiten nueva carta al Magisterio

El ministro informó además que el Gobierno envió una nueva carta al Magisterio Urbano mediante el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva.

Junto a la misiva se adjuntó el anteproyecto de ley que regula el proceso en discusión, documento que, según Sanjinés, era desconocido por los representantes del sector.

El conflicto permanece abierto a pocos días de la fecha anunciada para la medida de presión.