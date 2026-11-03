Víctima hallada sin vida era conocida como 'El Chato' y 'Conejo'

La víctima hallada sin vida en inmediaciones del cordón ecológico de Santa Cruz tenía entre 30 y 35 años y, hasta el momento de la conferencia policial, no había sido plenamente identificada.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que el hombre era conocido con los alias de 'El Chato' y 'Conejo', mientras continúan las labores para establecer oficialmente su identidad.

Identificación continúa en proceso

Según la autoridad, los investigadores obtuvieron las necrodactilares de la víctima y trabajan con las bases de datos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para confirmar de quién se trata.

“Aún no se ha logrado su identidad plena, estamos en pleno proceso de identificación”, señaló Álvarez durante la conferencia.

Autopsia estableció la causa de muerte

El informe médico legal determinó que el hombre murió por un traumatismo craneoencefálico severo penetrante provocado por proyectil de arma de fuego.

La Policía indicó inicialmente que la víctima recibió cuatro impactos de bala, posiblemente de calibre 38, aunque esta información todavía debía ser confirmada mediante pericias balísticas.

Caso continúa bajo investigación

El crimen forma parte de una investigación más amplia que también incluye un cartel hallado junto al cuerpo, cuyo mensaje estaba dirigido al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado.

La Policía mantiene desplegadas unidades de inteligencia e investigación criminal para establecer la identidad de la víctima, determinar quiénes participaron en el hecho y esclarecer las circunstancias del asesinato.