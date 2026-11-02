Hallan restos óseos calcinados en zona fronteriza Bolivia Brasil

El Ministerio Público investiga el hallazgo de restos óseos calcinados encontrados en la comunidad Nueva Brema, en el departamento del Beni, cerca de la frontera con la República Federativa del Brasil.

El fiscal departamental de Beni, Orlando Aramayo Chávez, informó que el caso fue abierto por el delito de asesinato y que, de forma preliminar, se presume que la víctima sería Juan D.H.S.

El hallazgo fue reportado el 31 de octubre

Según Aramayo, la Fiscalía tomó conocimiento del caso el 31 de octubre de 2026, aproximadamente a las 11:00, luego de una llamada telefónica del subgobernador de Magdalena, quien alertó sobre la presencia de aparentes restos óseos humanos en una excavación rectangular.

“Se tomó conocimiento del hecho el 31 de octubre de 2026 a horas 11:00, mediante llamada telefónica del Subgobernador de Magdalena, el hallazgo de aparentes restos óseos humanos en una excavación rectangular”, señaló la autoridad.

La víctima estaba desaparecida desde el 23 de octubre

De acuerdo con la investigación preliminar, desde el 23 de octubre se desconocía el paradero de Juan D.H.S., quien era oriundo de San Ignacio de Moxos.

La Fiscalía también informó que el hombre habría sido visto con vida por última vez en un bar, lugar donde se prevé realizar diligencias investigativas para recabar mayores elementos.

“Una vez iniciadas las investigaciones se verificó que desde el 23 de octubre de 2026 se desconocía el paradero de la víctima, quien era oriundo de San Ignacio de Moxos”, indicó Aramayo.

Fiscalía busca determinar si participaron terceras personas

Por su parte, el fiscal de materia de Magdalena, Juan Ramón Jiménez, informó que las investigaciones fueron iniciadas de oficio para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Las diligencias también buscan determinar si existió participación de terceras personas y confirmar la posible comisión de un delito contra la vida.

Jiménez señaló además que la víctima dejó hijos en orfandad.

El caso continúa en etapa investigativa y las autoridades deberán establecer, mediante pericias y otros actos investigativos, la identidad definitiva de los restos y las circunstancias en las que ocurrió la muerte.