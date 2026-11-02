El macabro hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona del Cordón Ecológico de Santa Cruz, registrado en la mañana de este lunes, sumó nuevos y escalofriantes detalles tras el reporte oficial de las autoridades y el descubrimiento de una evidencia clave: un letrero con una advertencia directa.

Junto a los restos de la víctima, los investigadores encontraron un trozo de cartulina con un mensaje escrito con marcador que revela un trasfondo de ajuste de cuentas o cobro de presuntas deudas. El texto señala textualmente: “Ya se cumplió el plazo. De aquí para adelante los muertos que haya van a ser tu conciencia. Paga la deuda”, acompañado del nombre de la persona a quien iría dirigida la amenaza.

Hallan un letrero con una amenaza de muerte junto al cuerpo encontrado en el Cordón Ecológico

La fiscal Rose Mary Barrientos informó que la víctima es un hombre de entre 35 y 40 años de edad, quien no portaba documentación entre sus pertenencias al momento del levantamiento legal. De acuerdo con la valoración inicial, el fallecimiento se produjo como consecuencia de impactos de bala; preliminarmente se detectaron cinco orificios de entrada y dos de salida, datos que deberán ser confirmados formalmente mediante la autopsia de ley.

Cabe recordar que el pasado 20 de octubre, en la ciudad de Cobija, ya se habían difundido fotografías con amenazas dirigidas al mismo nombre que figura en el cartel hallado en Santa Cruz, aunque en aquella oportunidad la policía descartó un deceso.

El Ministerio Público y la Policía Boliviana indicaron que todas las evidencias encontradas en la escena del crimen, incluido el letrero, ya están siendo procesadas por los peritos para esclarecer este nuevo hecho de sangre que conmociona a la capital cruceña.