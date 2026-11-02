Hombre murió arrollado por un camión en un taller mecánico y deja dos niños en la orfandad

La muerte de Abraham Camacho Mamani, quien perdió la vida tras ser arrollado por un camión en un taller mecánico de Santa Cruz, dejó a dos hijos menores de edad en la orfandad.

Su familia difundió las imágenes de las cámaras de vigilancia que registraron el accidente y ahora pide mayor responsabilidad y medidas de seguridad para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Gabriel Camacho, hermano de la víctima, llegó hasta El Mañanero para relatar lo sucedido y explicar por qué decidió hacer público el video del accidente.

Señaló que Abraham vivía en Ascensión de Guarayos y trabajaba desde hacía aproximadamente siete u ocho años con el mismo camión involucrado en el hecho, vehículo que conducía habitualmente.

Sobre las circunstancias del accidente, Gabriel considera que el motorizado no habría estado enganchado y que, al darle contacto, comenzó a avanzar.

“Ustedes como mecánicos tienen que precautelar la seguridad, darle seguridad a sus clientes. Entonces, si mi hermano hubiera medido que ese camión haya tenido calza, o juntamente con el mecánico, entonces no hubiera pasado esto”, manifestó.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue la falta de auxilio inmediato después del accidente. Según su relato, las imágenes muestran que Abraham cayó de rodillas y posteriormente logró levantarse, pero ninguna de las personas presentes acudió oportunamente a socorrerlo.

“Lamentablemente no hubo ese auxilio inmediato. Como lo podemos ver en el video, él se cayó de rodillas hacia abajo y se vuelve a levantar, pero no hubo un amigo, un hermano boliviano que le diga y le agarre los brazos o le dé aire, por lo menos, o preguntarle qué sentía”, lamentó.

Respecto al informe forense, Gabriel explicó que su hermano sufrió la fractura de tres costillas y lesiones internas que habrían comprometido el corazón, además de una acumulación de sangre en el interior del cuerpo.

Gabriel también aclaró que, por ahora, no tiene previsto iniciar una demanda contra los propietarios del taller.

La tragedia dejó a dos niños sin su padre, un varón de aproximadamente ocho años y una niña de menor edad. El hermano de Abraham aseguró que la familia no dejará solos a los pequeños y que, junto a su madre, los acompañarán para que puedan salir adelante y tener una profesión en el futuro.

Sobre la difusión de las imágenes, explicó que tomó la decisión para generar conciencia y advertir a otros trabajadores y conductores sobre los peligros que pueden presentarse en un taller mecánico.

“Yo sí lancé este video porque quisiera que también los hermanos tengan algo de cuidado. Por eso asenté el video, pasé yo a mis compañeros, a mis amigos, y se extendió en las redes”, sostuvo.