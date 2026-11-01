La Policía Boliviana desplegó 2.500 efectivos policiales en el departamento de La Paz como parte del plan de operaciones denominado “Todos Santos en Paz”, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias que visitan los cementerios durante la festividad de Todos Santos.

El subcomandante departamental de la Policía informó que el operativo comenzó desde las 00:00 de este domingo y contempla controles en los diferentes camposantos de la ciudad de La Paz, la zona Sur, El Alto y otros sectores del departamento.

“Estamos desplegando un total de 2.500 efectivos en los diferentes cementerios de nuestra ciudad y del departamento de La Paz”, informó la autoridad policial.

También habrá patrullajes en zonas rurales y carreteras

El dispositivo de seguridad no se limitará a los cementerios. La Policía Rural y Fronteriza, además de la Policía Caminera, realizará patrullajes preventivos en diferentes sectores del departamento.

La medida busca reforzar los controles debido a que numerosas familias se trasladan hasta sus comunidades y poblaciones rurales para participar de las celebraciones de Todos Santos.

Prohíben el ingreso de bebidas alcohólicas

Uno de los principales controles estará relacionado con el cumplimiento de la prohibición de introducir y consumir bebidas alcohólicas dentro de los cementerios.

El subcomandante explicó que inicialmente los efectivos realizarán labores preventivas y de orientación a los visitantes. Sin embargo, advirtió que quienes sean sorprendidos intentando ingresar bebidas alcohólicas estarán sujetos al decomiso de estos productos y se prohibirá el ingreso al camposanto.

“En caso de que alguna persona sea descubierta introduciendo bebidas alcohólicas, la misma va a ser decomisada y se va a prohibir el ingreso a estos recintos”, señaló.

Asimismo, recomendó a las familias evitar permanecer durante periodos prolongados dentro de los cementerios y cumplir las disposiciones establecidas por las autoridades.

La Policía indicó que los controles se mantendrán durante las jornadas de Todos Santos, con el propósito de prevenir incidentes y garantizar que las familias puedan visitar a sus seres queridos en un ambiente de tranquilidad y seguridad.