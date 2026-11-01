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Fatal embarrancamiento en Los Leones deja una persona sin vida

El motorizado cayó por un barranco desde la avenida Los Leones. El accidente dejó una persona sin vida.

Juan Marcelo Gonzáles

01/11/2026 11:19

Agregar Reduno en
Foto: captura de video
La Paz

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Un trágico accidente de tránsito se registró en la avenida Los Leones, de La Paz donde un vehículo se embarrancó más de 100 metros y terminó completamente destrozado. El hecho dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con el reporte preliminar de Notivisión, el motorizado habría perdido el control y se precipitó desde la vía hacia un barranco, cayendo una considerable distancia hasta quedar en el lugar del accidente.

Vehículo quedó destrozado tras la caída

Imágenes desde el lugar muestran el estado en el que quedó el motorizado después de precipitarse por más de 100 metros.

Personal de emergencia y las autoridades correspondientes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las causas que provocaron este lamentable hecho.


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