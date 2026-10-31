La Justicia determinó una condena de 18 años de privación de libertad en el penal de San Pedro de La Paz para Manuel Alejandro Zambrana Rioja, hallado culpable del delito de homicidio tras haber le quitado la vida al joven Joseph Emmanuel M. (21 años). El hecho ocurrió la noche del 13 de abril de 2025 en inmediaciones de una discoteca ubicada en la zona de Sopocachi, cuando el agresor vestía un disfraz del personaje de ficción "Joker".

Dentro de la misma resolución judicial, el tribunal emitió una sentencia absolutoria en favor de Mayra F. V., pareja del autor, al no haberse establecido con precisión técnica su participación en el hecho ni la provisión del arma punzocortante con la que se causó la muerte de la víctima y se dejó a otros dos jóvenes heridos tras una trifulca en la vía pública.

Pese a que la determinación judicial se asumió de manera unánime, la defensa legal de la familia de la víctima expresó su disconformidad con la tipificación penal aplicada. El abogado Giovanni González fundamentó que, desde la etapa preliminar de investigación, la querella sostuvo de forma persistente que la conducta cometida debía sancionarse bajo el tipo penal de asesinato.

Ante este panorama, la representación legal de los familiares anunció la presentación de dos recursos de apelación restringida: el primero orientado a modificar la calificación del delito cometido por Zambrana Rioja de homicidio a asesinato para lograr el incremento de la pena, y el segundo enfocado en revertir el fallo absolutorio emitido a favor de Mayra F. V., argumentando la existencia de elementos de responsabilidad penal en su contra.