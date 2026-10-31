Dictan detención domiciliaria para el hijo de Jhonny Fernández con fianza de Bs 25.000

Un juez determinó otorgar detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs 25.000 a Max Jhonny Fernández Rea, de 23 años, tras la audiencia de medidas cautelares desarrollada este sábado 31 de octubre en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra.

La resolución se produjo después de que el Ministerio Público solicitara 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola para el investigado, quien enfrenta un proceso por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y legitimación de ganancias ilícitas.

De acuerdo con la resolución judicial reportada, Max Jhonny Fernández Rea deberá cumplir tres medidas principales:

Detención domiciliaria , bajo las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

Fianza económica de Bs 25.000.

Arraigo, que restringe su salida del territorio nacional.

La decisión permitirá que el joven afronte la investigación fuera de un centro penitenciario, siempre que cumpla las condiciones impuestas.

Max Jhonny Fernández Rea fue aprehendido el miércoles 28 de octubre durante un operativo policial realizado en las instalaciones de Fundamax, donde también se encontraba su padre.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el joven presuntamente intentó obstaculizar la ejecución de la orden de aprehensión contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Durante el procedimiento, los investigadores también reportaron el hallazgo de más de 467.000 dólares y Bs 42.000 en efectivo, cuya procedencia forma parte de las indagaciones.