El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, instó este sábado 31 de octubre a los nuevos generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a fortalecer sus capacidades operativas y de vigilancia para enfrentar las amenazas que representan las organizaciones criminales.

El pronunciamiento fue realizado durante el acto oficial de ascenso a generales, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, donde Justiniano advirtió sobre los intentos de las redes vinculadas al narcotráfico de infiltrarse en las instituciones del Estado.

La autoridad remarcó que el combate a estas organizaciones requiere preparación, modernización tecnológica y mayor coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad nacional.

Durante su intervención, el ministro señaló que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas buscan ampliar su influencia y establecer conexiones dentro de las estructuras estatales.

Por ello, consideró fundamental que los nuevos mandos militares y policiales estén preparados para responder a estas amenazas, mediante mecanismos de prevención, vigilancia y coordinación.

Justiniano sostuvo que el narcotráfico y el crimen organizado transnacional representan desafíos que no pueden enfrentarse únicamente con métodos tradicionales.

El ministro enfatizó que Bolivia necesita fortalecer sus capacidades para detectar y combatir las actividades de las organizaciones criminales.

“El narcotráfico y el crimen organizado transnacional obligan a fortalecer nuestras capacidades de vigilancia tecnológica y coordinación entre las fuerzas con las instituciones competentes y siempre dentro de la ley”, expresó.

La autoridad destacó que el uso de nuevas tecnologías, la información de inteligencia y el trabajo conjunto entre entidades pueden contribuir a una respuesta más eficaz.

También remarcó que estas acciones deben ejecutarse respetando el marco legal y las competencias de las instituciones involucradas.

Justiniano recordó la reciente participación boliviana en la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), durante un encuentro desarrollado los días 26 y 27 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

La reunión congregó a representantes de defensa y seguridad de 19 países, con el objetivo de coordinar acciones frente al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las organizaciones calificadas como narcoterroristas.

Entre las prioridades del encuentro estuvieron el intercambio de información, el fortalecimiento de la cooperación regional y la elaboración de mecanismos conjuntos de respuesta.