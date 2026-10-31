Trabajadores de la histórica fábrica de calzados tomaron de forma pacífica las instalaciones de la planta ubicada en Quillacollo, Cochabamba, este sábado 31 de octubre, después de que Manufactura Boliviana S.A. anunciara el cierre definitivo de sus operaciones productivas en Bolivia.

La medida fue asumida en medio de la incertidumbre por el futuro laboral de quienes formaron parte de una de las industrias más tradicionales del departamento, con 86 años de trayectoria en la fabricación de calzados.

Los trabajadores instalaron una vigilia en el ingreso de la fábrica, donde se observaron banderas de la Central Obrera Departamental (COD) y de los fabriles de Cochabamba.

Según el reporte inicial, la toma se desarrolla de manera pacífica y no se han informado enfrentamientos durante esta medida.

El despliegue policial tiene como objetivo mantener el orden y prevenir posibles incidentes en las instalaciones.

La movilización surge después de que Manufactura Boliviana S.A. comunicara que ya no existen condiciones económicas para mantener sus operaciones productivas.

La empresa explicó que durante los últimos años realizó esfuerzos para sostener su actividad industrial, especialmente después de las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, aseguró que durante 2026 la situación se agravó por factores macroeconómicos adversos y conflictos sociales que afectaron el funcionamiento de la planta.

En su comunicado, la compañía informó que registra pérdidas acumuladas de Bs 130 millones, cifra que, según su evaluación, volvió insostenible la continuidad del negocio.

Ante la preocupación por el destino de sus trabajadores, Manufactura Boliviana S.A. aseguró que cumplirá con el pago del 100% de las indemnizaciones y beneficios sociales establecidos por ley.

También anunció un paquete de apoyo económico adicional, que incluiría salarios extraordinarios para el personal afectado.