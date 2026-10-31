Ante las celebraciones de Halloween y la masiva participación de niñas, niños y adolescentes en actividades relacionadas con esta fecha, el Ministerio de Salud y Deportes emitió una serie de recomendaciones para prevenir problemas de salud relacionados con el uso de maquillajes, disfraces y el consumo de golosinas.

La cartera de Estado advirtió que el uso de pinturas y maquillajes sin certificación o garantías de seguridad puede provocar dermatitis de contacto, reacciones alérgicas e irritaciones oculares.

Por ello, recomendó adquirir productos destinados específicamente al uso cosmético, revisar su etiquetado, registro sanitario y fecha de vencimiento, además de realizar una prueba de sensibilidad en una pequeña zona de la piel antes de aplicarlos.

Respecto a los disfraces, aconsejó elegir prendas confeccionadas con materiales resistentes al fuego o de baja inflamabilidad, evitar accesorios que puedan provocar tropiezos y verificar que las máscaras permitan una adecuada respiración y visibilidad.

Otra de las advertencias está relacionada con la tradicional recolección de dulces. La institución pidió a madres, padres y cuidadores supervisar el consumo de golosinas, moderar las cantidades y evitar que estos productos sustituyan las comidas habituales.

Asimismo, recomendó verificar que los productos cuenten con registro sanitario, etiquetado legible, envases íntegros y correctamente sellados, además de comprobar que no estén vencidos ni presenten señales de manipulación.

El Ministerio hizo especial énfasis en el cuidado de los niños menores de cuatro años, debido al riesgo de atragantamiento con caramelos duros, gomitas, chicles y otras golosinas que, por su forma o consistencia, pueden obstruir las vías respiratorias.