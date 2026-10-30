Trump coloca chocolates sobre la cabeza de un niño disfrazado de Minion

Un niño disfrazado de Minion llegó emocionado a recibir dulces del presidente de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca, pero terminó protagonizando una de las escenas más curiosas de la celebración. En lugar de colocarle las chocolatinas en la bolsa que llevaba, el entonces presidente de Estados Unidos decidió ponerlas directamente sobre la cabeza de su disfraz inflable.

El momento ocurrió durante una recepción de Halloween en la Casa Blanca, el 29 octubre de 2019, cuando Trump y su esposa, Melania Trump, participaron en la tradicional entrega de golosinas a los niños.

La actividad reunió a pequeños de diferentes edades, muchos de ellos disfrazados de superhéroes, personajes de películas animadas, brujas y esqueletos. Durante aproximadamente 40 minutos, los menores desfilaron frente al mandatario y la primera dama para recibir dulces, mientras sus padres los acompañaban y de fondo sonaba música alusiva a Halloween.

El Minion que terminó con chocolates en la cabeza

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando se acercó un niño con un disfraz amarillo y azul de Minion, de esos que son inflables y cubren prácticamente todo el cuerpo.

Al verlo, Trump pareció encontrar divertida la vestimenta y, en vez de colocar las chocolatinas en la bolsa que el pequeño sostenía, decidió apoyarlas sobre la parte superior de su cabeza. Melania también participó en el peculiar gesto.

La escena tuvo un desenlace todavía más curioso: el menor intentó regresar para recibir sus golosinas, mientras una asistente intervino y finalmente colocó los dulces dentro de la bolsa que llevaba.

Las imágenes dejaron una situación tan insólita como cómica: el pequeño había llegado preparado para recibir chocolates, pero terminó con las golosinas sobre la cabeza de su disfraz.