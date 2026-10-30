Lo que parecía una escena sacada de una película de terror terminó convirtiéndose en una pesadilla real para los trabajadores de un supermercado en Inglaterra. Con el rostro pintado como el Joker, el temido villano de Batman, un hombre entró a un establecimiento, intentó llevarse un carrito repleto de productos sin pagar y terminó amenazando con un cuchillo a los empleados que trataron de detenerlo.

El protagonista del aterrador episodio es Peter Braithwaite, de 31 años, quien fue condenado a 40 meses de prisión por robo con violencia por el Tribunal de la Corona de Newcastle, en el Reino Unido.

El hecho ocurrió el 8 de julio en un supermercado Morrisons de Jarrow, en el condado de Tyne y Wear, al norte de Inglaterra.

Según informó el diario británico Daily Mail, el hombre ingresó al establecimiento alrededor de las 15:00, vestido completamente de negro y con una mochila del mismo color. Su rostro estaba maquillado como el Joker, el conocido antagonista de Batman.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia y registraron cómo abandonó el local con un carrito lleno de mercadería, sin haber pagado por los productos.

Pero lo más aterrador ocurrió cuando los trabajadores intentaron impedir su salida.

Cuando el personal advirtió que Braithwaite intentaba llevarse los productos sin pagar, los empleados trataron de detenerlo. Sin embargo, el hombre sacó un cuchillo y comenzó a amenazarlos.

Durante la audiencia, el fiscal Kevin Wardlaw relató ante el tribunal que, antes de sacar el arma, el acusado respondió a las advertencias de los trabajadores con una frase desafiante: "Hablen con su gerente".

Imagen captura de video.

Después, la situación escaló de manera alarmante.

"¿Quieren un poco? ¿Quieren que los apuñale? ¿Quieren morir?", habría gritado mientras apuntaba el cuchillo hacia los empleados, según la acusación.

Ante las amenazas, los trabajadores retrocedieron. Un guardia de seguridad declaró que llegó a creer que tanto él como sus compañeros serían atacados.

Uno de los trabajadores relató ante el tribunal que todavía recuerda el momento en que el hombre, con el rostro pintado, sacó el cuchillo y lo apuntó hacia él.

"Sigo pensando en el momento en que el agresor con la cara pintada sacó el cuchillo y lo apuntó hacia mí, preguntándome si lo quería", declaró, según el Daily Mail.

El empleado describió el aspecto del agresor como aterrador y recordó que creyó que iba a ser apuñalado.

También explicó que la experiencia cambió su manera de afrontar las situaciones de hurto en el trabajo. Lo que antes podía manejar con mayor tranquilidad ahora le provoca pánico y ansiedad.

Al dictar sentencia, el juez Jamie Hill destacó la gravedad de las amenazas y el impacto que tuvieron sobre las personas presentes.

"Fue un incidente aterrador, que implicó amenazar con apuñalar a varias personas que intentaban hacer su trabajo". sostuvo, según el medio británico.

El magistrado también señaló que Braithwaite había expresado arrepentimiento y que, de acuerdo con los profesionales que lo atendieron, posiblemente no recordara con precisión todo lo sucedido.