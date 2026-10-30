Viajó a España para conocer a su sobrino y murió en un choque de trenes

Lo que debía ser un viaje familiar lleno de alegría terminó en tragedia. Ana Martina Conte Grand, una joven argentina de 32 años, murió en el choque de dos trenes de pasajeros ocurrido en Toledo, España, donde había viajado junto a sus padres para conocer a su sobrino de apenas cuatro meses. Su hermano mayor, Jeremías, también estaba en uno de los vagones y sobrevivió al impacto.

Ana Martina era oriunda de San Juan y licenciada en Podología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Antes de viajar a Europa, ejercía su profesión junto a sus hermanos y atendía en un consultorio de su ciudad natal, según los portales 0264 Noticias y TN.

La joven había cumplido 32 años el pasado 25 de julio. Según los primeros reportes, viajaba en el coche 7 de uno de los trenes involucrados en el accidente, acompañada por Jeremías, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital de Toledo.

Un viaje para conocer a su sobrino

El motivo del viaje tenía un significado especial para la familia Conte Grand. Ana Martina había llegado a España junto a sus padres para reencontrarse con su hermano mayor y conocer al bebé de cuatro meses, fruto de su relación con su pareja.

La tragedia ocurrió cuando los dos trenes de pasajeros colisionaron en territorio español. El accidente dejó decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el rescate y la identificación de las víctimas.

El accidente de trenes en España. Foto: AFP

Jeremías Conte Grand permanece hospitalizado en Toledo. De acuerdo con información difundida por 0264 Noticias, sufrió múltiples lesiones, entre ellas fracturas en dos costillas, una lesión en la escápula derecha y una fisura en una vértebra cercana al cuello. También presentaba cortes en distintas partes del cuerpo.

Aunque inicialmente hubo preocupación por su estado de salud, los últimos reportes señalaron que se encontraba estable y evolucionaba favorablemente, aunque debía continuar bajo observación médica.

Cancillería confirmó la identidad a través de un comunicado. Foto: RR.SS.

Las despedidas tras la tragedia

La muerte de Ana Martina provocó numerosas muestras de dolor entre sus amigos y allegados, que utilizaron las redes sociales para recordarla.

Una de sus amigas publicó un emotivo mensaje en Facebook: “¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma”.

La despidió también con una frase que reflejó el dolor por su inesperada partida: “Pero Dios tenía mejores planes para vos, que brilles para siempre”.